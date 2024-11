Ilrestodelcarlino.it - Alla fiera sbarca il circo della paura: "Viaggio nel mondo delle tenebre"

Per la prima volta a Ferrara arriva il tenebroso e affascinante Oblio Horror Circus. Dal 29 novembre al 15 dicembre, la zonasi anima di pagliacci assassini e altri personaggi inquietanti. La nuovissima ed esclusiva produzione, sotto la direzione artistica di Eusanio Martino, ha riscontrato un enorme successo in tutta Italia e non è disposta a fermarsi. "L’idea - spiega Martino - è nata durante la pandemia. La volontà era quella di creare uno spettacolo che fosse in accordo con la tradizione circensemia famiglia". Lo show, ricco di humor, sensualità e brivido, alterna esibizioni più dinamiche e acrobatiche a momenti più teatrali e mimici. Il tutto, pervaso da un’atmosfera gotica e follemente grottesca. "Non c’è uno spettacolo come questo, è un genere nuovo sia per quanto riguarda la scenografia, sia per l’approcciosceneggiatura".