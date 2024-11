Zonawrestling.net - AEW: Cambio di location per Grand Slam Australia dovuto a difficoltà nella vendita di biglietti

Il prossimo 15 febbraio 2025 la AEW sarà di scena incon l’evento. L’evento si sarebbetenere presso il Suncorp Stadium di Brisbane con una capacità di 52 mila spettatori. Emerge ora come ladell’evento sia stata cambiata stante laa coprire uno spazio come quello del Suncorp Stadium.diCome riportato da Wrestle Radiodel 15 febbraio è stato spostato presso il Brisbane Entertainment Center, con una capacità di 13.500 spettatori. Coloro che avevano già acquistato il biglietto ne riceveranno uno nuovo per entrarenuova. Chiaramente siamo di fronte ad un ridimensionamento della portata dell’evento, anche se la nuova arena potrà comunque offrire una bella atmosfera.