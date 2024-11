Iodonna.it - A quasi 70 anni (li compirà a marzo 2025), rimane la regina della chioma lunga e castana

Leggi su Iodonna.it

Il Torino Film Festival si sta rivelando uno degli eventi più glam di fine 2024. L’ultima star in ordine di apparizione è stata Ornella Muti, classe 1955. Inossidabile icona beauty perennial, attrice icona e riferimento assoluto per quanto riguarda laa tutte le età. Ornella Muti, lo stile e i look negliX Ornella Muti, eterna giovane al TFF 2024Torino chiama Hollywood, ma non solo.