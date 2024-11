361magazine.com - Yulia denunciata dall’ex fidanzato: spuntano foto e conferme del resto

Un noto settimanale pubblica le immagini dell’exdicon le cicatrici che le avrebbe procurato la ragazza durante la loro passata relazione, Lui la denunciaBruschiSimone Costa per percosse? Questo quanto emergerebbe dalle ultime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Nuovo Tv.I rumors circa una pregressa denuncia a carico della giovane concorrente del Grande Fratello erano già stati resi noti in rete e oggi sarebbero stati confermati.Grazie alladell’exdipubblicata dal settimanale e in cui viene ritratto con una profonda cicatrice, sembra che la denuncia a carico della gieffina abbia solide basi.Simone Costa, exdiBruschiNon sappiamo cosa sia realmente accaduto tra i due ma nelle prossime ore emergeranno di certo i dettagli circa la vicenda.