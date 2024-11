Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 26/11/24

Francesca Sorrentino è approdata aal termine di una storia super mega tossica con l’ex fidanzato che l’aveva lasciata sei volte prima di partecipare a Temptation Island, e dal quale si è fatta mollare pure la settima, dopo esserci tornata dopo Temptation Island.Con questo trascorso sentimentale disastroso, quando ho saputo che sarebbe diventata tronista ho pensato: “Dai, forza, tanto peggio di come le è andata fino ad ora non le potrà andare“Ecco, qui inserite la frase meme della Pausini: “EPPURE NON è COSì”.Cioè, no, dai, non voglio esagerare, perché ovviamente l’ex fidanzato trentenne ballerino sensuale (.) di TikTok, le ha fatto anni e anni di cess*ate, quindi ovviamente AL MOMENTO sono ancora tutti meglio di lui, però possiamo dire che gli attuali corteggiatori della Francy rientrano in quel detto romanesco, che rende bene proprio se detto in romanesco, e che recita: “Speravo de morì prima?“.