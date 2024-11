Tasse a misura dei più ricchi ecco il Fisco al contrario

Leggi su Lanotiziagiornale.it

La tassa aldelle promesse: l’ultimo capolavoro del governo Meloni è una beffa matematica che trasforma il ceto medio in un bancomat a cielo aperto. La riforma fiscale, venduta come la panacea di tutti i mali, si rivela essere un gioco di prestigio in cui il coniglio dal cilindro si trasforma in una stangata del 56% per chi guadagna tra i 32 e i 40mila euro. Mentre il governo si affanna a raccontare la favoletta della flat tax per tutti (realizzata solo per gli autonomi), i numeri dell’Ufficio parlamentare di bilancio raccontano una storia diversa: quella di un ceto medio che si ritroverà a pagare piùdi chi guadagna di più se la manovra di bilancio rimarrà così com’è.Un paradosso in cui chi dovrebbe essere protetto dall’inflazione viene invece spremuto come un limone. Un gioco di prestigio che ha partorito un sistema fiscale che invece di semplificare complica, invece di alleggerire appesantisce, invece di aiutare affossa.