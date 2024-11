Gaeta.it - Sequestri di beni a Velletri: coniugi accusati di frode fiscale e evasione

Facebook WhatsAppTwitter Recenti sviluppi nel campo della giustiziahanno visto il coinvolgimento di due, nell’ambito di un’operazione della Guardia di Finanza. Sotto il controllo del Giudice per le Indagini Preliminari, i militari hanno messo sotto sequestro vari, tra cui gioielli, conti correnti e un immobile, accusando i titolari di un’azienda di panificazione di attuare un sistema fraudolento per evadere le proprie responsabilità fiscali.Il sistema fraudolento scopertoLe indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Colleferro hanno svelato un sistema articolato di. I duesi sarebbero avvalsi di una società cooperativa, formalmente intestata a un prestanome, per assumerne lavoratori e trasferire i costi fiscali e contributivi su tale entità, che risultava in realtà inesistente.