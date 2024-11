Sanità i viaggi della speranza dal Sud al Nord costano 3 miliardi di euro

Leggi su Open.online

Nel 2023 la mobilità sanitaria ha raggiunto il valore di 2,87di. La ricerca di prestazioni e ricoveri migliori alda parte dei cittadini del Sud Italia, quelli che una volta venivano chiamati “”, ha raggiunto i livelli pre Covid. Nel 2019 erano 2,84, secondo i dati di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Come riporta l’Adnkronos, ad aumentare è la domanda di prestazioni a bassa complessità mentre quella ad alta complessità diminuisce. Il ministerovuole però stanziare nella legge di Bilancio un disincentivo per i ricoveri ritenuti inappropriati.I dati sulla fuga alLe strutture preferite dai cittadini del Sud Italia sono quelle dell’Emilia Romagna,Lombardia, del Veneto eToscana.