Ilrestodelcarlino.it - Pugno duro del questore. In disco con il machete. Il 19enne ’espulso’ per 3 anni dai locali

Per trenon potrà entrare inpubblici di intrattenimento e in pubblici eserzi di tutta la provincia di Fiorlì Cesena. Non solo. Dalle 18 alle 7 della mattina dopo non potrà sostare neppure nelle vicinanze deipubblici ed esercizi sempre della nostra provincia. E’ la decisione presa daldella provincia di Forlì-Cesena che ha emesso un D.a.c.u.r. (Divieto di avvicinamento alle aree urbane, i cosiddetti "Daspo Willy") nei confronti del giovanissimo che, con un atto del tutto inconsueto e fuori da ongi logica, la sera del 31 ottobre scorso ha provato ad entrare in un locale armato di. La misura di prevenzione che è stata emessa dal, è frutto dell’attività di indagine realizzata dai poliziotti del Commissariato di Cesena, che ha consentito nei giorni scorsi di denunciare per il reato di porto abusivo di armi un giovane di 19, e dell’attenta istruttoria realizzata dalla Divisione Anticrimine della Questura.