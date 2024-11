Puntomagazine.it - Povertà sanitaria in crescita: famiglie sempre più sole nel sostenere le cure

Aumento dellae crescente spesa farmaceutica: il 45% delleitaliane paga di tasca propria, mentre il Sistema Sanitario Nazionale fatica a coprire le esigenze sanitarie.Nell’anno in corso, 463.176 persone (7 residenti su 1.000) si sono trovate in condizioni di. Significa che hanno dovuto chiedere aiuto a una delle 2.011 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per ricevere gratuitamente farmaci eche, altrimenti, non avrebbero potuto permettersi. Rispetto alle 427.177 del 2023, c’è stato un aumento del 8,43%.LA SPESA FARMACEUTICA DELLENel frattempo, per il settimo anno consecutivo, la spesa farmaceutica sostenuta dalleaumenta, ma la quota a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) diminuisce.