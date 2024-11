Formiche.net - Perché Bin Salman e Trump sono determinanti per i conflitti in corso. Parla Fassino

Leggi su Formiche.net

a un bivio. Tanto l’Ucraina, sul cui sostegno si è espresso in maniera estremamente chiara il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani in occasione del G7 esteri e dei Med dialogues, quanto in Medio Oriente su cui però le posizioni di governo e forze politiche più in generalepiù sfumate. La grande variabile, dice a Formiche.net Piero, deputato del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Difesa alla Camera e tra i più lucidi analisti delle dinamiche geopolitiche, è legata alle posizioni che verranno espresse dal neo presidente degli Usa, Donald, all’indomani del suo insediamento., partiamo dal fronte ucraino. In che modo potrà cambiare – in un senso o in un altro – la direzione del conflitto la presidenza americana di?Stando alle sue dichiarazioni, l’obiettivo diè quello di arrivare alla risoluzione del conflitto in brevissimo tempo.