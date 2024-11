Lanazione.it - Niente miracolo per il TC Pistoia. Arriva la retrocessione in A2

Leggi su Lanazione.it

"È stata comunque una stagione intensa, nella quale abbiamo lottato in ogni partita. Non siamo contenti per il risultato finale, ma siamo soddisfatti del percorso compiuto e continueremo a lavorare su tutti gli aspetti per noi prioritari come la scuola tennis e il potenziamento dell’agonismo". Tommaso Brunetti tira le somme di una stagione che, per la prima volta dal 2021, non si è conclusa con la salvezza: il 3-1 con cui il TC Sinalunga si è imposto domenica scorsa fra le mura di casa ha condannato il Tennis Cluballadopo quattro stagioni consecutive nella massima divisione. La contesa si è chiusa dopo i singolari, alla luce della precedente vittoria colta dai senesi aall’andata: Lorenzo Vatteroni, Leonardo Rossi e Jules Marie sono caduti rispettivamente contro Marcello Serafini, Matteo Gigante e Oriol Roca, mentre Matteo Trevisan ha battuto nel finale Andrea De Marchi.