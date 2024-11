Gaeta.it - Mascherata di emozioni e ricordi nella commemorazione delle vittime dell’alluvione di Casamicciola

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La comunità diha reso onore oggi alletragichedel 26 novembre 2022, attraverso una funzione religiosa che ha riunito centinaia di cittadini in un momento di riflessione e solidarietà. L’evento, avvenuto presso la basilica di Santa Maria Maddalena, ha visto la partecipazione attiva di autorità locali e religiose, con il vescovo di Ischia e Pozzuoli, monsignor Carlo Villano, che ha officiato la messa in un clima carico di. Quella giornata ha rappresentato non solo un momento di, ma anche un’occasione per parlare di speranza e di ricostruzione per un territorio duramente colpito.La celebrazione religiosa e i messaggi di speranzaLa messa solenne si è svolta a pochi passi dall’epicentro della tragedia, dove fango e detriti hanno stravolto le vite di dodici famiglie.