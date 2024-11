Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese sorprende ancora con il Gioco Piano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:25 Né l’una né l’altra!, che ha speso finora quasi 23 minuti per riflettere (un tempo, va detto, più che ragionevole, va per 10. O-O arroccando anche lui corto.10:22 Adesso peruna seconda scelta importante: cosa fare dell’Alfiere in c5? Potrebbe giocare Ab4, mettendo pressione sul Cavallo e, in generale, sul lato di Donna del Bianco. Oppure potrebbe cambiare anche in questo caso in e3, causando pedoni doppiati al Bianco e togliendo una parte della protezione data dall’arrocco, giocando così poi per manovrare in particolare di Cavalli.10:21ritorna e, naturalmente, gioca 10. dxc4.10:20 Intanto, a differenza di ieri, se n’è andato già dopo 20 minuti dallaera in attesa chemuova.