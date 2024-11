Ilfoglio.it - L’asse con Renzi e la Cisl per un nuovo progetto dal basso. Nel Pd ecco lo “schema Elly”

Mentre gli ex dc, o come si preferisce dire adesso, gli ex Margherita, lavorano per creare, con Ernesto Maria Ruffini (le smentite bisogna prenderle sempre con le molle, anche quelle del direttore dell’Agenzia delle Entrate) un centro funzionale al Partito democratico, c’è un’area dei moderati che lavora a tutt’altro. Il loro credo è uno solo: mai finire come il partito dei contadini polacchi. Per questa ragione Matteosi sta dando un gran da fare. Con lui anche lache, non è certo un caso, non ha firmato la piattaforma dello sciopero generale del 29 novembre. E con il leader di Italia viva sta lavorando, seppure in modo assai riservato, anche Pier Ferdinando Casini. Ilè quello di creare un soggetto politico di centro prima che ci pensi il Pd diSchlein. Dal, per questo è indispensabile il sostegno del sindacato della