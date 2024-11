Uominiedonnenews.it - La Promessa, Anticipazioni Puntate dal 2 al 6 Dicembre 2024: Le Rivelazioni Di Alonso Sull’Omicidio Di Dolores!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Ladal 2 al 6: Jana e Curro ascoltano delledi, che parla dell’omicidio di. Entrambi sono convinti che lui non sia l’assassino della loro madre!Laprosegue e, nella settimana dal 2 al 6, al centro dell’attenzione ci sarà. Infatti il marchese farà sempre piùsul conto della donna del suo passato di cui era innamorato, e che era proprio, la madre di Jana e Curro. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.La: dove eravamo rimasti?Abel ricatta Jana e Manuel, dicendo loro che se la smetteranno di indagare sulla sua vita privata, allora lui non dirà a nessuno tutto ciò che sa sulla loro relazione. Catalina chiede adil consenso di potersi sposare con l’abito da sposa di sua madre e lui accetta.