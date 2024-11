Inter-news.it - Inter-Lipsia 1-0 di lotta e grinta! Gol assurdo annullato alla fine

Termina sul punteggio di 1-0, sfida valevole per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo, terminato con il punteggio di 1-0.SECONDO TEMPO – Tante occasioni nella prima parte della ripresa per i nerazzurri, fin da subito quando al 46? Denzel Dumfries si inventa un’incredibile serpentina, scambio veloce con Lautaro Martinez che lo libera di fronteporta, ma l’olandese sul più bello sbaglia incrediblmente una conclusione comoda per trovare il raddoppio. Ilcon il passare del tempo, sfruttando anche un’un po’ stanca, tira fuori la testa. Al 69? errore di Hakan Calhanoglu in impostazione, ripartono gli avversari con Nusa che rientra e prova il tiro a giro, con Yann Sommer che fa un paratone per salvare il risultato.