Installata a Sabaudia la prima isola ecologica informatizzata

, 26 novembre 2024 – Acquistata ala, posizionata all’interno dell’area dell’ex “Brigantino”, grazie a un finanziamento della Provincia di Latina Assessorato All’Ambiente.L’è composta da 4 moduli coordinati che ricevono le diverse tipologie di rifiuto urbano differenziato. Solo gli utenti autorizzati potranno conferire i rifiuti utilizzando le apposite schede informatiche attraverso le quali saranno registrati i nominativi, la tipologia e la quantità del rifiuto depositato.L’impianto, alimentato con pannelli fotovoltaici, sarà attivato nei prossimi giorni e l’area in cui è posizionata l’sarà dotata di videosorveglianza per evitare che soggetti non autorizzati possano abbandonare rifiuti nei pressi dell’impianto.“L’attrezzatura servirà, oltre al servizio di raccolta dei rifiuti, per ora riservato agli esercizi pubblici situati nell’area di piazza Santa Barbara, ad avviare la sperimentazione del sistema di registrazionedei conferimenti e consentirà agli uffici di verificare la capacità dell’impianto in ordine al numero ed alla tipologia degli utenti e l’efficacia del sistema di rilevamento.