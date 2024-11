Bergamonews.it - “In concerto con Enzo”, al Donizetti arriva Paolo Jannacci

Bergamo.a Bergamo. Il musicista, compositore e cantautore, figlio dell’artista milanese, sarà protagonista di unal Teatro. L’appuntamento, dal titolo “Incon”, è per il 16 dicembre alle 20.30.L’iniziativa, organizzata da Fondazione Banco dell’energia e Fondazione Teatroin collaborazione con A2A, è una serata charity tra musica jazz e canzoni d’autore.Un modo di far rivivere le canzoni dicon canto e musica, che comprende il repertorio die le canzoni più care al pubblico di papà. Accompagnauna band straordinaria, composta da Stefano Bagnoli, batteria e percussioni, Marco Ricci al contrabbasso e basso elettrico, Daniele Moretto alla tromba/flicorno e cori.Sarà uno spettacolo pieno di energia poetica e musicale dove l’artista si esibirà suonando il pianoforte in trio o in quartetto.