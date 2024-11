Ilgiorno.it - Il giallo della Valsassina. Corrado Paroli al giudice:: "Non ho ucciso mia madre"

Leggi su Ilgiorno.it

, il 48enne di Cassina, indagato per omicidio volontario aggravato dal rapporto parentale per il decessoMargherita Colombo, 73enne, ritrovata senza vita lo scorso 18 novembre, ha negato tutte le accuse e confermato che voleva togliersi la vita. Nell’udienza di convalida del fermo davanti al Gip Nora Lisa Passoni, avvenuta ieri mattina in tribunale a Lecco,ha respinto ogni accusa. Al termine dell’udienza il Gip ha disposto la misura cautelare del carcere. Sulla vicenda, che ha destato grande scalpore non solo nel Lecchese, deve essere ancora fatta luce su alcuni aspetti, gli esiti dell’autopsia e degli esami tossicologici saranno determinanti. Al termine dell’udienza di ieri il difensore del 48enne, l’avvocato Marcello Perillo, ha spiegato: "Ci sono molti aspetti poco chiari, in primis non è ancora chiara la causa di morte dell’anziana, in secondo luogoha tentato di togliersi la vita, quindi ho contestato il provvedimento cautelare nei suoi confronti".