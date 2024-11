Formiche.net - I cattolici di serie A e di serie B non esistono. Il commento di Merlo

Nell’area cattolica italiana, seppur composita e variegata, è sempre esistita la vulgata di chi è più cattolico e più coerente rispetto ad altri. Gli esempi sono innumerevoli e molteplici e li troviamo addirittura già nella lunga e feconda esperienza della Democrazia Cristiana.Era abbastanza naturale, in quei tempi, che alcuni leader e statisti come, ad esempio, Oscar Luigi Scalfaro, si sentissero piùe più coerenti – su questo versante – rispetto ad altri leader e statisti dello stesso partito.Ma questa singolare classifica si è manifestata con maggior forza e determinazione dopo la fine della prima repubblica e, quindi della Dc, e l’avvento di una stagione dove ihanno praticato e declinato in modo quasi istituzionale il pluralismo politico ed elettorale.Era quasi diventata una prassi normale e fisiologica registrare che la maggioranza deipraticanti non votavano i partiti del centro destra mentre, al contempo, si pensava che i“doc” militavano solo nei partiti del centro sinistra.