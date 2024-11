Donnaup.it - Gnocchi ripieni di susine, dolcetti dal cuore goloso: una bontà!

Glitrasudanogià solo a immaginarli,dinon possono evitare di far pregustare già il loro sapore nel chiedersi come possa essere!Glidi(ma vanno benissimo anche le prugne) sono tipici del Friuli Venezia Giulia e potete offrirli in tavola come primo oppure come dolce di fine pasto.In questa ricetta potete tranquillamente utilizzare la prugna al posto della susina. Se vi state chiedendo che differenza c’è, è presto detto.Qualcuno dirà che i due frutti sono la stessa cosa ma non è propriamente così. In comune hanno il nome della pianta su cui crescono, il Pruno (ma anche Susino o Prùgnolo). La differenza sta nella provenienza: la susina cresce nell’Asia Orientale dal Prunus Salicina, la prugna in Europa dal Prunus Domestica.Vero è che ormai il Prunus Salicina viene coltivato anche in Occidente.