Gasparri clamoroso | Vaffa dopo vaffa a fci hanno mandato Grillo

Iltempo.it - Gasparri clamoroso: "Vaffa dopo vaffa a f...ci hanno mandato Grillo"

, a fan. ci”. Mentre in casa 5 Stelle la tensione è esplosa in una guerra aperta tra i vertici, le reazioni politiche toccano punte di forte ironia. Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio, per esempio, ha scritto queste mirate parole a corredo di un video su Beppe, con la didascalia "Chi diferisce, diperisce. Sic transit gloria mundi", per commentare l'abolizione della figura del Garante e la rimozione del limite dei due mandati. Dai "" di Beppealla nuova linea del partito di Giuseppe Conte (che come molti fanno notare è sempre più vicina a quella del Partito Democratico), dal "cambiamento epocale" promesso dal Garante, per cui ognuno avrebbe avuto una password per "decidere", alla costituente di Roma in chiave progressista: a distanza di quasi 15 anni dalla nascita del Movimento 5 Stelle e dalla promessa di aprire il Parlamento come una "scatoletta di tonno", ci si domanda che fine possa fare la forza politica fondata dal genovese insieme a Gianroberto Casaleggio.