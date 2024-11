Lettera43.it - GameStop, addio all’Italia: Cidiverte ha acquisito l’intera divisione, gli store cambiano nome

I gamer di tutta Italia dovranno direa un marchio storico:italiana della società fondata a Gravepine, in Texas, è stata acquisita dallaspa. Si tratta di un’azienda lombarda che si occupa dei negozi GameLife e della distribuzione sul mercato nostrano dei videogame prodotti da Take-Two. Quest’ultimo è il colosso con all’interno sviluppatori del calibro di 2K Games e Rockstar Games, i creatori della serie Grand Theft Auto. Ad annunciare l’acquisizione è stato il sito iGizmo, che ha spiegato come tutti glicambieranno. Il passaggio di consegne avverrà nell’arco di sei mesi.è una società quotata in Borsa (Getty Images).Il cambio diIn una nota riportata anche dal Corriere della Sera, inoltre,spa ha confermato l’acquisizione.