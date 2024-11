Lanazione.it - Ferite sempre aperte, gli occhiali da sole per nascondere i cazzotti

Massa Carrara, 26 novembre 2024 – Girare con glidaperi lividi deiricevuti la sera prima dal marito, insultata continuamente, trascinata per i capelli e sentirsi dire che è solo colpa tua. Un inferno che è durato quasi vent’anni per una donna che deve restare senza nome per la sua sicurezza. L’inferno di una relazione tossica da cui è riuscita alla fine a liberarsi ma che le ha lasciatocosì profonde che bastano una canzone, una parola, il nome di un luogo o di qualcosa collegabile all’ex marito perché tornino a sanguinare. Lui la picchiava per il gusto di farlo. E la manipolava facendola sentire colpevole pergiustificare la sua violenza, e ogni volta prometteva di non farlo più. "Ho creduto fino alla fine che potesse cambiare perché per lui provavo amore e fiducia – racconta oggi –.