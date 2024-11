Lettera43.it - Ercolano, fermato il proprietario della fabbrica di fuochi d’artificio esplosa

È statoe condotto in carcere con l’accusa di triplice omicidio volontario il 38enne commerciante di Ponticelli titolare dell’immobile, formalmente intestato a un 13enne, dove sono morti a seguito di un’esplosione le sorelle gemelle 26enni Sara Esposito e Aurora Esposito e Samuel Tafciu (18 anni), che lavoravano all’internodiabusiva di. Indagata a piede libero l’ex compagna dell’uomo.Il 38enne è anche accusato di caporalato: avrebbe sfruttato le tre vittime del rogoSecondo quanto scritto dai magistrati all’interno del laboratorio si svolgeva «un’attività altamente rischiosa e totalmente contraria alla legge. Attività predisposta consapevolmente in un luogo angusto e privo di qualsivoglia requisito di sicurezza». Il 38enne è anche indagato per caporalato, con l’accusa di aver sfruttato le tre vittime.