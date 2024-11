Romadailynews.it - Droga e fucile in camera da letto: arrestato 44enne a Roma

Leggi su Romadailynews.it

Sequestrati stupefacenti, unrubato e munizioni in un’abitazione nel quartiere Colli Aniene-Tiburtino., 26 novembre 2024 – Gli agenti del II Distretto Salario-Parioli della Polizia di Stato hannoun uomo di 44 anni, residente nel quartiere Colli Aniene-Tiburtino, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo è inoltre indagato per ricettazione e possesso abusivo di un’arma da fuoco e relative munizioni.Le indagini sono scattate nei giorni scorsi grazie a un’attività investigativa che aveva portato alla segnalazione di un possibile traffico dipresso l’abitazione del sospettato. Durante un servizio di osservazione in via Peroni, gli investigatori hanno intercettato e identificato il, procedendo poi a perquisire il suo domicilio.