Ilfattoquotidiano.it - Dl fisco, meno rimborsi per chi estingue in anticipo un prestito con cessione del quinto. “Un altro regalo a banche e finanziarie”

Ladeldello stipendio o della pensione va esclusa dall’applicazione della normativa europea sui contratti di credito al consumo. Tradotto: chiilinsi vedrà rimborsati solo i costi non ancora maturati e non tutti i costi come prevede la normativa europea. Resteranno fuori, ad esempio, imposte di bollo, costi di istruttoria e assicurazione. La novità, che porterebbe nelle casse dello Stato 1 miliardo di euro in due anni sotto forma di minori deduzioni, è prevista da un emendamento al dlfirmato dai leghisti Massimo Garavaglia e Claudio Borghi e riformulato.Il titolo è “Interpretazione autentica delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, in materia di finanziamento verso una quota dello stipendio, del salario o della pensione” e l’obiettivo della proposta è ridurre i numerosi contenziosi sul tema nati dopo la sentenza Lexitor della Corte di giustizia Ue del 2019 che ha riconosciuto la retrodei cosiddetti costi “up front” – quelli riconducibili alle spese richieste per gli adempimenti preliminari alla condel finanziamento – in caso di estinzione anticipata.