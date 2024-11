Tarantinitime.it - Ciclista investito e ucciso sulla SS7, caccia al pirata

Tarantini Time QuotidianoDue uomini di nazionalità rumena sono stati investiti questa seraStrada Statale 7, in direzione Massafra. Uno di loro è morto sul colpo, l’altro invece ha dato l’allarme. Chi li ha investiti sarebbe fuggito senza prestare soccorso.Come riportato da TarantoToday L’impatto è avvenuto al Km644+500 direzione Massafra, precisamente nei pressi della portineria A dell’ex Ilva.A dare l’allarme è stato l’altrorimasto ferito. Per il suo amico non c’è stato nulla da fare. Sul posto soccorritori del 118 e Polizia di Stato. Èal.L'articoloSS7,alproviene da Tarantini Time Quotidiano.