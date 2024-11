Ilfoglio.it - Chaucer, Dua Lipa e noi: perché "manifest" è stata scelta come parola dell’anno

Leggi su Ilfoglio.it

Noi italiani potremmo scomodare addirittura Dante per commentare ladel 2024dal Cambridge Dictionary. Nel ventiquattresimo canto del Paradiso, il poeta viene infatti sottoposto a un’interrogazione catechistica di San Pietro, il quale, per rompere il ghiaccio, lo incoraggia: “Di’, buon cristiano, fattio: / fede che è?”. La, apparsa per la prima volta in inglese proprio nel Trecento. E’ attein, che la scrive manyfest e la utilizzaaggettivo per indicare ciò che è evidente, lampante; del resto, l’etimologia latina rimanda all’idea di flagranza di reato poiché c’è dentro manus: è reoo di un crimine chi viene colto con le mani nel sacco. Nello stesso senso il termine viene usato da Shakespeare fino a che, intorno all’inizio del Settecento, diventa un sostantivo con una curiosa accezione commerciale: ilè la distinta, la bolla accompagnatoria che elenca i contenuti di una spedizione.