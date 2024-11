Lopinionista.it - Cerimonia raccolta fondi Partita del Cuore: partecipano Vallesi, Ruggeri e Mogol

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Mercoledì 27 novembre, alle ore 13.30, nella Sala Koch del Senato, si svolgerà la consegna delladelladel2024. L’evento, andato in scena lo scorso 16 luglio allo Stadio Gran Sasso “Italo Acconcia” dell’Aquila, ha visto scendere in campo la Nazionale Cantanti e la Nazionale della Politica in favore della Fondazione Pediatrico Bambino Gesù di Roma e del reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero San Salvatore dell’Aquila.I proventi raccolti saranno destinati all’accoglienza delle famiglie dei pazienti del Bambino Gesù e all’acquisto di un ecografo per l’Ambulatorio Pediatrico del Presidio Ospedaliero San Salvatore dell’Aquila. Alla– trasmessa in diretta webtv –il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi.