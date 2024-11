Catania botte alla compagna proprio nella giornata contro la violenza sulle donne

Leggi su Dayitalianews.com

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato è intervenuta in un appartamento situato nel centro della città, rispondendorichiesta di aiuto di una donna vittima di un’aggressione da parte del compagno con cui vive. La giovane, stremata dai continui maltrattamenti, ha riferito agli agenti di essere spesso sottoposta a violenze fisiche e verbali da parte dell’uomo, un 31enne originario di. Quest’ultimo, spinto dgelosia, le avrebbe impedito di mantenere rapporti sociali, isolandola completamente da amici e familiari.Una foto contenuta nel cellulare della vittima che la ritraeva in un raro momento di spensieratezza ha scatenato l’ultima violenta reazione del convivente che, strappatole il telefono, l’ha percossa al volto danneggiandole gli occhiali da vista che indossava.Grazie all’intervento degli agenti della Squadra Volanti è stata quindi interrotta l’ennesimaistituita per l’eliminazione dellale