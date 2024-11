Gaeta.it - Biblioteca dell’IIS Federico Caffè a rischio chiusura: l’appello per Massimo Tegolini

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’iniziativa culturale che ha arricchito il territorio di Roma per oltre un decennio è ora messa in discussione., professore in pensione che ha dedicato tredici anni al mantenimento della, potrebbe essere allontanato dalla sua posizione volontaria. La questione solleva preoccupazioni non solo tra gli studenti, ma anche tra la comunità locale, poiché laè diventata un punto di riferimento importante per promuovere la lettura e l’istruzione.La decisione del dirigente scolastico e il contesto legaleIl dirigente scolastico, Francesco Rossi, ha recentemente chiesto adi restituire le chiavi e il codice di allarme della, ritenendo che la sua attività non rispetti le normative attualmente vigenti.