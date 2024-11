Gaeta.it - Antartide: al via la quarta campagna di perforazione del progetto Beyond Epica per studiare il clima

Facebook WhatsAppTwitter Ladidelè iniziata in, un’iniziativa chiave coordinata dall’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Questomira a svelare la storiatica del Pianeta risalente fino a 1,5 milioni di anni fa, attraverso ladel ghiaccio fino a 2390 metri di profondità. Questo lavoro, considerato cruciale per la ricerca sul, fornirà dati preziosi per comprendere meglio il passatotico terrestre.Obiettivi della missioneLa missione ha come obiettivo principale raggiungere il fondo della calotta glaciale entro il termine dellaattuale, con una profondità programmata di ben 2.750 metri, dove si trova il substrato roccioso. Carlo Barbante, coordinatore di, sottolinea l’importanza di questi obiettivi, affermando che, se il team avrà successo, si tratterà di un momento storico venendo in aiuto alla scienza dele dell’ambiente.