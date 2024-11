Top-games.it - ANIMAL CROSSING le migliori CREAZIONI degli UTENTI

le. Infinite possibilità, tante idee e mille modi per realizzarle. Cari Villagers, quante volte vi siete ritrovati davanti al gioco e a non saper cosa fare? La storia principale è finita, la vostra isola ha raggiunto la valutazione di 3 stelle e avete sbloccato il terraforming.Potete fare qualunque cosa: creare laghi o fontane, abbattere i rilievi, e dare libero sfogo alla vostra fantasia creando le zone che più vi piacciono, dal piccolo bar anni 60 fino alla zona spaziale. Ma, c’è sempre un ma: ci sono giorni in cui non sappiamo davvero come agire, l’isola è uno spazio ampio e gli oggetti a nostra disposizione sono tantissimi e altrettanto numerose sono le loro varianti.Spesso ci ritroviamo a chiedere consiglio e a prendere spunto dalle isole altrui, per capire come dare forma alle nostre idee.