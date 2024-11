Tvzap.it - Angelo Madonia fuori da “Ballando”, interviene Sonia Bruganelli

, ospite a La Vita in Diretta, ha condiviso i suoi pensieri riguardo l’esclusione del compagnodal cast dicon le Stelle 2024. Durante la sua partecipazione al talk La Vita in diretta,ha rivelato al conduttore del talk show Rai di essere stata messa al corrente solo al momento. “Ho sentito la notizia insieme a voi, ero in ascensore, Non so cosa dire, ci sono state delle divergenze da entrambe le parti e non se la sono sentiti di continuare. Non ho ancora parlato con, non so cosa sia accaduto, non ne ho la più pallida idea”.Il ballerino, a quanto pare, sarebbe stato escluso da “con le stelle” dalla Rai per “divergenze professionali”. Seppure non sia stato specificato il motivo, c’è chi rimanda al litigio avvenuto in diretta tra lui e Selvaggia Lucarelli.