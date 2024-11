Lanazione.it - A Firenze arriva “Rock at the opera”: parte la corsa ai biglietti

, 26 novembre 2024 - Rolling Stones e Guns N’ Roses, Led Zeppelin, AC/DC. Mostri sacri delche hanno entusiasmato generazioni e generazioni, sfornando pietre miliari della musica destinate all’immortalità. Brani che rivivono in chiave sinfonica nello spettacolo “At The”, nuova produzione di Duncan Eventi - che segue il successo decennale di “Queen At The”, al debutto mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio al Politeama Genovese. Dopo Genova, “At The” approderà il 19 gennaio al Teatro Massimo di Pescara, il 23 gennaio al Teatro delle Muse di Ancona, il 13 febbraio al Teatro Moderno di Grosseto, il 14 e 15 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di, il 28 febbraio al PalaUnical di Mantova, il 1 marzo al Teatro Ponchielli di Cremona, il 30 marzo all’Auditorium Conciliazione di Roma, il 5 aprile al Teatroteam di Bari, il 6 aprile al Politeama Greco di Lecce, il 17 aprile al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il 18 aprile al Gran Teatro Geox di Padova, il 19 aprile al Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) di Brescia, il 2 e 3 maggio al Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni di Milano, il 9 e 10 maggio al Teatro Augusteo di Napoli.