Movieplayer.it - Uomini e donne del 25 novembre: Ilaria denuncia Barbara, Gemma vuole lasciare il programma

Nuovo appuntamento con il dating show di Maria De Filippi:de Santi non ha accettato il 'palo' di Vincenzo ed è statata da, nonostante l'intervento di Maria De Filippi. Nella puntata del 25di, i riflettori sono stati puntati sul Trono Over, con in ritorno il studio di Vincenzo e, che si sono tolti vari sassolini dalle scarpe. La puntata di oggi è stata ricca di tensioni e confronti, con momenti che hanno acceso il dibattito tra i protagonisti e il pubblico in studio.e Vincenzo: un ritorno controverso Ilsi è aperto con il ritorno die Vincenzo, che hanno deciso di aggiornare tutti sulla loro frequentazione al di fuori delle telecamere. Tuttavia, la loro apparizione non è stata priva .