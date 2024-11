Lapresse.it - Unicredit: ad Orcel, speriamo di incontrare presto Banco Bpm e azionisti

Milano, 25 nov. (LaPresse) – “Al momento, l’offerta che abbiamo presentato non è vincolante, e non vi è alcuna certezza che si raggiunga un accordo. La responsabilità di valutare questa offerta spetta al consiglio di amministrazione diBpm e aglidi entrambi gli istituti.di incontrarliper discutere i dettagli direttamente con loro”. Così, in un post su Linkedin, il ceo di, Andreaha comunicato oggi il lancio di un’Ops sulla totalità delle azioni diBpm.