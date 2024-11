Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 novembre 2024: Pasquale ha accoltellato Don Antoine?

Dopo il ferimento di Don, tutti sono alla ricerca di, il quale prenderà una decisione sconsiderata trascinando con sè Manuel. Accadrà anche questo nelle prossime puntate di Unal. Maggiori info nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.Unalda lunedì 25 a venerdì 29Lunedì 25: Damiano indaga sull’accoltellamento di DonDamiano indagherà per fare chiarezza sull’accaduto: i soccorsi di Giulia e Rosa prima, e di Ornella e Luca poi, hanno scongiurato guai peggiori? Ferri segue con attenzione l’ingresso dei Gagliotti come nuovi inserzionisti di punta della radio, mentre Michele, dopo aver fatto il punto con Filippo, continua con discrezione ma con tenacia la sua personale inchiesta sull’azienda dei Gagliotti e sulla loro rapida e sospetta ascesa.