Isaechia.it - Temptation Island, Francesco Chiofalo svela: “Sono fidanzatissimo con una famosa influencer che ha partecipato a molti programmi tv ma…”

Leggi su Isaechia.it

è stato uno dei personaggi più discussi di. Una volta fuori dall’Is Morus Relais, ha fatto ripetutamente parlare di sé, sia per questioni strettamente legate al mondo del gossip (e del trash), sia per ragioni di salute, che hanno fatto preoccupare tutti.In ambito amoroso, dopo la fine della sua storia con Drusilla Gucci, era sembrato molto vicino all’ex tronista Manuela Carriero. I due avevano lasciato intendere che ci fosse quantomeno una frequentazione in corso, che di fatto però non è mai venuta realmente allo scoperto.In queste ultime ore, in risposta alle curiosità dei suoi followers,ha confessato di star attraversando un ottimo momento dal punto di vista sentimentale. Si dice “” e spera di aver trovato la donna della sua vita, anche se, secondo alcuni, la descrizione fatta non corrisponderebbe a Manuela:Sì è verofidanzato, anzi direi