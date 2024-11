Calciomercato.it - Tegola Acerbi per Inzaghi: l’esito UFFICIALE degli esami dopo Verona-Inter

Il difensore nerazzurro si è infortunato sabato al Bentegodi nel match contro ilvinto con un netto 5-0 dalla squadra diL’ha comunicatostrumentali a cui si è sottoposto Francesco, sabato coluscito per infortunio al quarto d’ora del primo tempo. Da un primo responso sul campo si era parlato di problema muscolare agli adduttori della coscia destra.di(LaPresse) – calciomercato.itGli accertamenti confermano in sostanza la diagnosi immediata. Per il centrale classe ’88 “elongazione al bicipite femorale della coscia destra”. Il club nerazzurro aggiunge che “Il giocatore sarà valutato giornogiorno”.salterà sicuramente il match di Champions col Lipsia in programma domani al ‘Meazza’, nonché quello successivo in campionato di scena domenica prossima al ‘Franchi’.