Iodonna.it - Team tisane o team tè caldi? L'importante è scegliere quella che piace di più. Ma attenzione anche alle proprietà benefiche

Leggi su Iodonna.it

Una tazza di tisana o di tè, da bere al pomeriggio mentre fuori fa freddo, è per molti uno deiri dell’inverno e delle feste natalizie. Cannella, chiodi di garofano, zenzero, frutti rossi sono solo alcuni degli ingredienti tipici di questo periodo, dai molti benefici e che riscaldano. Da bere durante tutto l’arco della giornata. E voi sietetè?calde per l’inverno: qualie perché X Leggi› Tè einvernali, come sceglierle e prepararle per lenire i malanni di stagionee tè, tra le bevande più diffuse durante le festeEntrambi naturali e profumati, tè esono due bevande diffusissime in questa stagione e dmoltissime