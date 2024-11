Gaeta.it - Sicurezza e immigrazione: le parole di Giorgia Meloni sulla violenza contro le donne

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il tema della, in particolare per le, è stato al centro di un’intervista della presidente del Consiglio, rilasciata a Maria Elena Viola, direttrice di ‘Donna Moderna’.ha espresso preoccupazioni riguardo all’aumento dei casi disessuale, attribuendoli in parte a un incremento della criminalità associata all’illegale. Nell’intervista, ha discusso delle misure adottate dal governo per rafforzare lapubblica e affrontare il tema delladi genere.L’importanza dellanelle città italianeDurante l’intervista,ha enfatizzato l’urgenza del tema della, affermando che il problema è molto presente nelle nostre città. La presidente ha sottolineato le iniziative del governo, compresa l’assunzione di nuovi membri nelle forze dell’ordine, che servono a ridurre l’inpercepita dai cittadini.