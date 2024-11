Quotidiano.net - Processo Bio-on, otto condanne per il crac della società

Leggi su Quotidiano.net

Si è concluso cone una assoluzione ildi primo grado, davanti al collegio del Tribunale di Bologna, presieduto dal giudice Domenico Pasquariello, per ildi Bio-on, ladi bioplastiche fallita il 19 dicembre 2019. Nove gli imputati, tra questi l'ex presidente di Bio-On Marco Astorri, condannato a 5 anni e 2 mesi e il suo vice Guido Cicognani, condannato anche lui a 5 anni e 2 mesi. La Procura aveva chiesto 10 anni per entrambi. Dimezzate anche leper alcuni degli altri imputati, con alcuni reati prescritti. Oltre ad Astorri e Cicognani sono stati condannati anche l'ex direttore generale dell'azienda Vittorio Folla, per lui 4 anni e 4 mesi e l'ex presidente del collegio sindacale Gianfranco Capodaglio, 3 anni e 8 mesi. 3 anni e 6 mesi per il revisore Gianni Bendandi e 4 anni per l'ex consigliereGianni Lorenzoni.