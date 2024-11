Amica.it - Perché, pur essendo stato un successo, "Wolfs", con Brad Pitt e George Clooney, non avrà un sequel

Leggi su Amica.it

Per Apple Tv+ èil più grande. Non era difficile immaginarlo: il ritorno sullo schermo diper la prima volta da anni poteva passare inosservato? Certo che no. Per questo, prima ancora di vederlo, sapevamo già che– Lupi solitari avrebbe avuto un seguito. Invece no. La guerra scoppiata dietro le quinte è arrivata al punto tale che il regista e sceneggiatore Jon Watts ha sentito la necessità di far sapere ufficialmente che non ne vuole più sapere. Per lui quel nuovo film è definitivamente defunto., al momento, non hanno voluto commentare la situazione. Di certo non deve far loro piacere: ci hanno messo anni a trovare un progetto intrigante che li riportasse ancora una volta a dividere lo schermo dopo i fasti della trilogia di Ocean’s Eleven.