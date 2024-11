Gaeta.it - Nuove opportunità di assistenza stradale in Veneto: CAVhere diventa un centro servizi all’avanguardia

Facebook WhatsAppTwitter La regionesi arricchisce di uno innovativo destinato ai viaggiatori lungo l’A4. Il nuovo info-point “”, situato nell’area dio Arino Est, offre un’ampia gamma dimirati a semplificare e migliorare l’esperienza di mobilità. Fino ad oggi limitato a fornire informazioni sulla viabilità e il turismo, dallo scorso 2 dicembre ha ampliato la sua gamma di offerte, includendo ancheper una varietà diautostradali. Questo rappresenta un importante passo avanti per chi percorre frequentemente questa arteria, già conosciuta per la sua intensità di traffico. Uno centralizzato per i viaggiatorinon è soltanto un punto di informazione, maun vero e propriodove i viaggiatori possono accedere a pratiche in precedenza gestite esclusivamente presso ildi Mestre.