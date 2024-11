Gaeta.it - Norwegian Cruise Line annuncia la cancellazione di 38 crociere programmate per il 2025-26

Facebook WhatsAppTwitterha recentemente comunicato l’annullamento di 38previste tra novembree aprile 2026. Questo cambiamento interesserà in particolar modo tre navi della flotta: Jewel, Star e Dawn. I passeggeri coinvolti nelle modifiche riceveranno rimborsi e incentivi per future prenotazioni. La notizia ha generato discussioni tra gli appassionati di viaggi, in particolare per le destinazioni coinvolte, che spaziano dai Caraibi all’Asia e all’Africa.Dettagli sulle cancellazioni delleA partire dal 23 novembree fino al 5 aprile 2026, la nave Jewel avrebbe dovuto effettuare 16 itinerari nei Caraibi e alle Bahamas. Tuttavia, NCL ha deciso di annullare questi viaggi. Analogamente, la Star, che avrebbe dovuto operare 11nella stagione in Sud America e in Antartide, non partirà più dal 20 novembreal 14 aprile 2026.