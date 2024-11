Ilfattoquotidiano.it - “Non sono una macchina”: anche Sinner si emoziona. L’amico Berrettini è l’unico che se ne accorge e interviene in suo aiuto – Video

La Coppa Davis 2024 vinta dall’Italia è il successo di un intero movimento tennistico, che in questa stagione ha esteso la sua egemonia a ogni livello. Ma sul campo i due protagonististati ovviamente Jannike Matteo. La loro amicizia è il il simbolo della seconda Insalatiera consecutiva vinta dagli azzurri. E la dimostrazione è arrivatadurante i festeggiamenti: l’altoatesino e il romano sembrano completarsi a vicenda. Soprattutto,pare avere la capacità di comprendere fino in fondo l’animo die di rompere quella corazza di ghiaccio che il numero 1 al mondo si è costruito. Perché sì, Janniksi puòre, come è successo durante la conferenza stampa dopo la vittoria in finale contro l’Olanda.L’altoatesino ha dato tutto contro Tallon Griekspoor, per vincerel’ultima partita di un 2024 fuori da ogni logica e consegnare all’Italia la Coppa Davis.