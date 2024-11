Secoloditalia.it - Milano, una notte da banlieu: guerriglia in strada per la morte di un pregiudicato egiziano

Leggi su Secoloditalia.it

di disordini al quartiere Corvetto didopo ladelRamy Elgaml: cassonetti bruciati, lancio di bottiglie e proteste contro le forze dell’ordine orchestrate tra anarchici e immigrati. Il 19enneè morto sabatoschiantandosi con lo scooter alla fine di un lungo inseguimento per le vie di: alla guida dello scooter un 22enne tunisino, anch’egli, mentre venivano inseguiti dai carabinieri. I carabinieri hanno trovato il tunisino e Ramy con addosso una catenina d’oro strappata, duemila euro in contanti, un coltello a serramanico e uno spray urticante. Secondo gli inquirenti erano presumibilmente gli ‘strumenti di lavoro’ dei due nordafricani e della loro refurtiva. Il tunisino è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale, mentre per le accuse di guida senza patente e omicidiole procede la polizia locale.